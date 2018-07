Anunț de ULTIMA ORA de la Guvern - Comisia Europeana a clasat 3 proceduri de infringement. Romania mai are de transpus 45 de directive europene

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat marţi că România mai are de transpus 45 de directive europene, trei proceduri de infringement au fost clasate de către Comisia Europeană (CE), iar pentru 13 proceduri de transpunere a directivelor a fost notificată CE.

Precizările au fost făcute după ce în cadrul şedinţei de marţi, Guvernul a luat act de nota privind stadiul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisia Europeană împotriva României.

"Este o notă de care Guvernul a luat act în şedinţa de guvern de azi, este procedura normală. Această notă conţine informaţii deja ştiute în spaţiul public, practic ştim în acest moment ce directive am implementat, ci directive mai sunt de implementat. Din precizările făcute în timpul şedinţei de guvern de ministrul Victor Negrescu, am înţeles şi s-a luat act de acest lucru, Comisia a clasat deja trei proceduri de infringement, pentru 13 proceduri de transpunere a directivelor europene a fost notificată Comisia - deci şi de aici aşteptăm. Numărul celor pe care le mai avem de transpus este mai mic decât în alte perioade din anii trecuţi. 45 sunt cele netranspuse, din câte am înţeles. În perioada următoare, fiecare minister în parte cu responsabilităţi pentru implementarea directivelor europene va face toate demersurile necesare, astfel încât să diminuăm acest număr", a arătat Nelu Barbu în cadrul unei declaraţii de presă, conform agerpres.ro.