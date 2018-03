Anunț de ultima ora de la meteo! Vreme extrema in Romania

Intalnirile Europene din Transilvania 3 Distribuie Tweet Facebook E-mail Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a prezentant directiile strategice de dezvoltare ale municipiuluk, in ...

Distribuie Tweet Facebook E-mail Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se p ...