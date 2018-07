Anunt al clubului Leyton Orient: Cautam suporter cu caine care sa ne scape de vulpi

Conducerea clubului Leyton Orient a postat, pe site-ul oficial, un anunţ, în care cere ajutorul suporterilor pentru a îndepărta vulpile care invadează terenul echipei din liga a cincea engleză. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Clubul caută un suporter al echipei, care se poate plimba cu câinele său de sex masculin în jurul terenului, dimineaţa şi seara, în această săptămână, la The Breyer Group Stadium", se arată pe site-ul clubului. Conducătorii clubului speră că prezenţa unui câine va îndepărta vulpile cere invadează stadionul în fiecare noapte. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Literal, de data aceasta nu ne dorim <o vulpe în tribună> (n.r. - <fox in the box>, care înseamnă şi <atacant ce marchează des din apropierea porţii>)", au precizat oficialii. Anunţul a avut ecou, iar mai mulţi fani şi-a arătat disponibilitatea de a ajuta clubul. Dogs applying now... #LOFC pic.twitter.com/RCHhGKbvkP — Leyton Orient (@leytonorientfc) July 23, 2018 Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.