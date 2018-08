Anunt cutremurator in presa franceza! Romania este de vanzare. In curand acolo nu vor mai fi prea multe lucruri romanesti

“Tara este de vanzare”, scriu jurnastii francezi, care, mai in gluma, mai in serios, adauga ca “in curand nu vor mai exista prea multe lucruri romanesti in Romania”. Ei arata ca vanzarea celor 10 companii de stat cu datorii si pierderi, ceruta de FMI, este ineficienta.

“Posta, aeronautica, transporturi, energie, sanatate: in toate sectoarele, Romania a vandut. Vanzarile au fost impuse de FMI pentru a reduce costurile din economie”, noteaza revista Slate, in editia electronica.

Totodata, jurnalistii francezi arata ca privatizarile au o imagine proasta in Romania, mai ales ca, de pe urma vanzarii de catre stat a companiilor pe care le avea in proprietate, au profitat o mana de oameni.

Ce mai vinde Romania?

Compania publica de transport feroviar CFR Marfa a fost cumparata de Grup Feroviar Roman (GFR) pentru 202 milioane de euro. Totusi, valoarea companiei de stat era estimata la 2 miliarde de euro in urma cu sase ani.

In sectorul transportului aerian, trei companii publice cu datorii sau in declin (IAR Ghimbav, Avioane Craiova si Romaero Baneasa) figureaza de asemenea pe lista tranzactiilor. Guvernul roman va vinde de asemenea un sfert din cota de actiuni de 95% de la compania nationala Tarom, membra a aliantei SkyTeam.

In domeniul energetic, guvernul a propus pentru listarea la Bursa pachete de 10-15% din actiunile sale la companiile de stat. Aceste privatizari partiale vizeaza Transgaz (transportatoare de gaze), Romgaz (producatoare de gaze) si Hidroelectrica (producatoare de electricitate).

Guvernul a deschis de asemenea 10% din actiunile de la Nuclearelectrica, compania care administreaza singura centrala nucleara a tarii. O companie chineza este interesata.

Detinuta in proportie de 75% de guvernul roman, Posta nu a gasit pana in prezent un cumparator, deoarece a acumulat pierderi de peste 120 de milioane de euro in ultimii patru ani. Pentru a o face mai atractiva, 3.650 de salariati, adica 11% din personal, vor fi disponibilizati.

In plus, populatia trebuie sa suporte consistentele liberalizarii preturilor la gaze si electricitate, pentru a se conforma institutiilor internationale.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.