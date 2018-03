Anunt de ULTIM MOMENT despre avocatul Daniel Ionascu. Cand credea ca este mai bine, AU APARUT COMPLICATIILE. Ce se intampla in aceste clipe la spital

Avocatul Daniel Ionascu a petrecut prima noapte in spital, dupa accidentul rutier in care a fost implicat marti dimineata. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, Daniel Ionascu a spus ca se astepta sa se simta mai bine, dar are incredere deoarece este pe mainile celor mai buni medici.

Daniel Ionascu a inceput sa simta astazi mai multe dureri, insa calmantele si grija medicilor cu siguranta il vor ajuta. Cunoscutul avocat spera ca spre finalul saptamanii sa poata fi externat si sa mearga acasa.

„Culmea lui Dumnezeu, ma asteptam sa ma simt mai bine, dar in schimb ma simt usor, nu mai rau, de-aba acum incep sa isi faca aparitia tot felul de dureri in diferite zone, dureri pe care nu le-am simtit din cauza socului. (…) De dimineata am facut tot soiul de investigatii. S-au elucidat toate problemele. Nu sunt probleme din punct de vedere radiologic, sunt chestiuni normale, care apar in urma unui astfel de accident. Dupa stiinta mea trebuia sa ma externez azi, dupa stiinta domnului profesor vor fi externat maine sau poimaine”, a spus Daniel Ionascu.

Cum s-a petrecut accidentul?

„Veneam de la un proces in Alba-Iulia, care a durat cam mult. (…) Vedeti si voi, in poze, ce anume era pe carosabil. Eu am incercat sa merg pe banda de avarii pentru ca toti cei ce se grabeau sa treaca. M-am simtit aruncat si mai in afara autostrazii si s-a spart tot. Tot. A intrat in mine un camion de 3 tone si jumatate care, in opinia mea, circula cu peste 120 km/h, in conditiile carosabilului. Lovitura respectiva a dizlocat roata de la locul ei,” a declarat Daniel Ionascu, de pe patul de spital.

