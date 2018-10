Anunt de ultim moment din sala de judecata: Este vizat soferul acuzat ca l-ar fi accidentat mortal pe militarul de pe Fregata Regele Ferdinand

Judecătorii din Tribunalul Constanţa a decis azi ca tânărului acuzat de producerea teribilului accident de duminică dimineaţa de pe şoseaua Mangaliei din Constanţa, eveniment în urma căruia un militar (Cosmin Duca) de pe Fregata Regele Ferdinand a fost accidentat mortal, să rămână sub control judiciar.Decizia este definitivă.„Dispune luarea faţă de inculpatul M. D-M () a măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 29.10.2018 până la 27.12.2018 inclusiv. În baza art.215 alin.(1)/Cod proc.pen. impune inculpatului: a) Să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat b) Să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei c) Să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea lor de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art.215 alin.(2) lit.a) şi b)/Cod proc.penală impune inculpatului M D-M obligaţia de a nu depăşi limita teritorială a judeţului Constanţa şi să nu se apropie de părţile civile şi de martorul P. A şi de membrii de familie ai acestora, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar. În baza art.215 alin.(3)/Cod proc.penală atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive“.Amintim că procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa au solicitat pentru inculpat luarea măsurii arestului la domiciliu. Judecătoria Constanţa a respins cererea procurorilor şi a decis plasarea inculpatului sub control judiciar, hotărârea fiind atacată de procurori la Tribunalul Constanţa.Amintim că, la data de 28 octombrie, ora 04.50, pe şoseaua Mangaliei din municipiul Constanţa, în apropierea intersecţiei cu strada Pandurului, un autoturism înmatriculat în Constanţa, condus de o persoană neidentificată iniţial, a accidentat mortal un pieton, în vârstă de 22 de ani, domiciliat pe raza judeţului Tulcea. Potrivit IPJ Constanţa, după producerea accidentului, autorul a părăsit locul faptei fără încuviinţarea organelor de poliţie.Se pare că şoferul a susţinut în faţa anchetatorilor că se întorcea împreună cu soţia sa, care este însărcinată, de la o petrecere şi a crezut că a lovit un câine, nu o persoană.