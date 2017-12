Anunt de ultima ora al Casei Regale. Ce se va intampla la Savarsin de Craciun si Anul Nou

margareta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu se vor afla, de Craciun si Anul Nou, la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori ale Majestatii Sale, informeaza Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale. Familia Regala va participa, in dimineata zilei de 26 decembrie, la ora 11,00, la slujba din a doua zi de Craciun, la biserica ortodoxa din comuna, mentioneaza sursa citata. "Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu se vor afla la Savarsin de Craciun si Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestatii Sale au dorit sa fie la castel, alaturi de Custodele Coroanei, in acest final de an marcat de marea suferinta a pierderii tatalui lor, Regele Mihai" ...