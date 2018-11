Anunt de ultima ora! Bani europeni pentru tinerii fermieri

Fonduri europene agricultura google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tinerii fermieri vor primi fonduri europene pentru investitii in exploatari agricole. Tinerii fermieri au depus, in perioada 2015 - 2018, un numar de 14.200 de cereri de finantare pentru investitii in exploatatii agricole, din care peste 11.000 de contracte au fost semnate, a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Potrivit sursei citate, pana in prezent, AFIR a incheiat cu tinerii fermieri peste 11.000 de contracte de finantare, de aproximativ 421 milioane de euro, inclusiv pentru proiecte preluate prin procedura de tranzitie din programarea 2007 - 2013. Buget de peste 426 de milioane de euro Valoarea fondurilor europene nerambu ...