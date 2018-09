Anunt de ultima ora! Ce se intampla cu voucherele de vacanta! TVA-ul ar putea scadea

vouchere vacanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Masura de reducere a TVA-ul in turism de la 9% la 5% poate fi adoptata saptamana viitoare de catre Guvern, a anuntat ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, scrie Mediafax. „S-a anuntat TVA-ul de la 9% la 5% in zona de turism. Este posibil sa avem, saptamana viitoare, un proiect de Ordonanta de Urgenta tocmai pentru a scadea TVA-ul de la 9% la 5% in zona de turism si produse din zona aceasta. (...) S-a dovedit a fi o masura buna, atunci cand a fost luata in anii trecuti, a produs efectele scontate in economie, chiar daca unii s-au grabit sa spuna: «Uitati cata gaura da la buget daca renunti la TVA de la 24 la 9%. Din contra, a fost efectul exact invers”, a declarat Teodorov ...