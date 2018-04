Anunt de ultima ora de la meteorologi! Cum va fi vremea de Paste si in noaptea de Inviere

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va fi calda de Paste, inclusiv in noaptea de Inviere, valorile termice maxime urmand sa ajunga la 23 - 24 de grade Celsius, mai scazute in zona litoralului, unde temperaturile vor fi pana la 14 grade, a declarat, joi, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Alina Serban. "In cursul zilei de sambata, vor fi precipitatii slabe sub forma de ploaie de scurta durata, pe arii mai restranse, in vestul, nordul si centrul tarii. Temperaturile se vor situa in jurul celor caracteristice acestei date, cu valori intre 12 si 20 de grade, usor mai ridicate in regiunile extra-carpatice. In partea de est si de sud-est, vantul va avea temporar intensificari, insa in noaptea de Invi ...