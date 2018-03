Anunt de ultima ora de la meteorologi. Se intorc ninsorile si frigul

vreme ninsori

Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii si va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data, informeaza ANM. Si mai grav, avertizeaza meteorologii, este faptul ca vom avea de-a face cu fenomene tipice sfarsitului de primavara, cu NINSORI si ger.

Astfel, temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 9 si 19 grade, cu cele mai ridicate valori in sudul extrem, iar cele minime vor fi cuprinse intre 4 si 9 grade, mai scazute in depresiuni, spre 1...2 grade. Innorarile vor fi temporar accentuate si va ploua, ziua mai ales in jumatatea de vest a tarii, iar spre seara si noaptea in toate regiunile. Vor fi mai ales averse, insotite pe arii restranse si de descarcari electrice, iar local, cu precadere in sud-vest, se vor depasi 15 l/mp si izolat 20...30 l/mp. Precipitatii mixte vor mai fi doar in zona montana inalta, la peste 1900 m altitudine. Vantul va avea intensificari locale, indeosebi in cursul zilei, mai ales in vest, est si la munte. La inceputul intervalului vor fi conditii de ceata in sud si sud-est.

De saptamana viitoare, insa, vremea schimba foaia si se intorc ninsorile si frigul. Conform Accuweather, temperaturile nu vor mai depasi cateva zile 4 grade iar precipitatiile vor fi sub forma de lapovita si ninsori.

Vremea de Paste 2018. Prognoza meteo pentru aprilie

ANM a facut cu o estimare privind vremea de Paste 2018. Prognoza meteo din aprilie indica valori termice sub medie, cu exceptie in regiunile sudice ale tarii.

Sarbatoarea de Paste 2018 pica pe 8 aprilie, o luna in care meteorologii anunta precipitatii.

Potrivit ANM, in intreaga luna aprilie a acestui an, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in regiunile sudice si estice si se vor situa sub mediile climatologice in restul tarii.

De asemenea, precipitatiile totale lunare vor fi, in general, excedentare.

Meteorologii romani precizeaza insa ca estimarea este realizata de catre Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia si are un grad de realizare de aproximativ 60%.

Vremea de Paste 2018

Duminica, pe 8 aprilie, cand este sarbatorit Pastele Ortodox, Accuweather estimeaza ca va fi o vreme calda, dar cu sanse mari ca sa ploua in unele regiuni.

Astfel, in Romania, temperatura maxima va fi de 18 grade Celsius, insa temperatura resimtita va fi mai mare, de 22 de grade.

Exista insa posibilitatea ca sa ploua - sansele de precipitatii in timpul zilei sunt de 55%.

In cursul noptii, cerul va fi noros si este posibil, de asemenea, sa ploua, inclusiv cu descarcari electrice. Sansele de precipitatii sunt de 61%. Temperatura minima va fi de 9 grade Celsius, iar cea resimtita va fi de aproximativ 8 grade.

Luni, pe 9 aprilie, in a doua zi de Paste 2018, vremea va fi mai calda ca ziua precedenta, temperatura estimata fiind de 22 de grade Celsius, iar cea resimtita de 22 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar in cea mai mare parte a zilei va fi soare. Noaptea,cerul va fi noros, iar temperatura minima va fi de 8 grade Celsius, iar cea resimtita de doar 4 grade. Va ploua sporadic, sansele de precipitatii fiind de 62%.

Marti, pe 10 aprilie, in a treia zi de Paste, vremea va fi calda, cu temperatura maxima de 20 de grade Celsius. Cerul va fi insa noros si sunt sanse mai mari sa ploua, de 61%. Noaptea, temperatura minima va fi de 7 grade Celsius, iar cea resimtita va fi de 3 grade. Cerul va fi noros, iar sansele de precipitatii sunt de 41%.

