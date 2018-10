Anunt de ultima ora despre Brexit! Noi motive de ingrijorare pentru romani

Romani Brexit Marea Britanie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Theresa May anunta ca, dupa Brexit, Londra ii va trata pe cetatenii europeni la fel ca pe ceilalti imigranti. Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni, transmite AFP. 'Cand vom parasi Uniunea Europeana, vom institui un sistem de imigratie care pune capat, o data pentru totdeauna, liberei circulatii' a cetatenilor europeni in Regatul Unit, a declarat May intr-un comunicat in care precizeaza ca acesta va fi un sistem 'bazat pe competentele lucratorilor, si nu pe originea ...