Anunt de ultima ora despre salariile iesenilor!

Potrivit unei analize efectuate de Directia Judeteana de Statistica (DJS) Iasi, efectivul de salariati din judetul Iasi la data de 31 ianuarie 2018, a fost de 163.788 persoane, in crestere cu 4.593 persoane (+2,9%) fata de luna corespunzatoare din anul 2017 si cu 2.039 persoane comparativ cu sfarsitul lunii decembrie 2017. In luna ianuarie 2018, castigul salarial mediu nominal brut in judetul Iasi a fost de 4.084 lei, iar cel mediu net de 2.453 lei (+16,0% fata de luna ianuarie 2017); comparativ cu luna decembrie 2017 s-a inregistrat o crestere a castigului net de 0,4%. Fata de media pe tara, castigul salarial mediu net din judetul Iasi, realizat in luna ianuarie 2018, a fost mai mic cu 1,2%. Conform prevederilor legislatiei n ...