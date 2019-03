Anunt de ultima ora despre voucherele de vacanta. Ce a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif

„Voucherele de vacanță le-am prelungit și pe 2019 și pe 2020. Este o măsură din programul nostru de guvernare, nu este singura de stimulare a sectorului turistic. E important 1.450 de lei pentru 1.2 milioane de români care or să cheltuie acești bani, și asta este cel mai important, în interiorul granițelor României. Este o măsură categorică care are și un caracter social, dar mai mult decât atât, este o măsură care stimulează mediul privat, pentru că sunt infuzați în sectorul turistic aproape 400 de milioane de euro. Anul trecut, sectorul privat a realizat un studiu în care au spus că voucherele de vacanță au revigorat sistemul turistic și au avurt o creștere de 30%. Am reușit tot prin aceste vouchere de vacanță, un lucru extrem de important: Să scoatem la lumină o bună parte, în special a pensiunilor, care funcționau la negru. Pentru acest voucher de vacanță trebuie să fii clasificat, autorizat și am avut o creștere de 60% în 2018 față de 2017 a cererilor de autorizare”, a mai spun ministrul Turismului.