Anunt de ultima ora! Miercuri se decide marele castigator al Exatlon Romania. Cum va fi ales acesta:

„Exatlon”, formatul TV care a revolutionat genul reality cucerind o tara intreaga inca de la prima difuzare, se apropie cu pasi repezi de finalul atat de asteptat, ce va aduce invingatorului premiul de 100.000 de Euro. Miercuri, 23 mai, va avea loc ultima Arena, cea care va decide castigatorul „Exatlon”. Transmisiunea va fi in direct, la Kanal D, incepand cu ora 19:45.

Dupa patru luni de intensitate maxima, timp in care concurentii au avut de strabatut o adevarata calatorie a transformarii si a performantei sportive, a cautarii de sine si a raportarii corecte la ceilalti, iata ca vine si momentul deznodamantului. Toti cei ramasi in acest moment in concurs, fie ca este vorba de Razboinici, fie de Faimosi, au dovedit ca isi merita locul in competitie. Oricare dintre ei are sanse uriase la marele premiu. Ramane insa de vazut care concurent a atras cel mai mult aprecierea publicului, pentru ca votul telespectatorilor va face departajarea finala.

In acest moment, in competitia „Exatlon” au ramas Razboinicii Alexandru Nedelcu, Ionut Sugacevschi, Stefan Floroaica, Roxana Moise si Faimosii Catalin Cazacu, Vladimir Draghia, Larisa Vasile si Valentin Chis.

Toti concurentii „Exatlon” au trecut prin tensiuni incredibile, prin alegeri dificile, s-au certat, s-au impacat, au gasit de multe ori echilibrul in echipa, menit sa le faciliteze obtinerea victoriei pe trasee. Au indurat intemperiile in celebrul „cotet” sau s-au bucurat de confortul minim oferit de casa. Dar, cel mai important, si-au depasit limitele si au legat prietenii pe viata. De-a lungul celor patru luni de concurs, telespectatorii au fost cu sufletul alaturi de ei, s-au atasat de fiecare dintre ei, s-au identificat cu temerile, dar si cu bucuriile traite de Razboinici si de Faimosi.

„Exatlon” a devenit un adevarat fenomen in Romania, aducand in discutie ideea de fair-play, de libertate a alegerii, de valori morale. In timpul sederii in Republica Dominicana, concurentii au trecut prin incercari importante, aratandu-se publicului fara ascunzisuri, fie ca a fost vorba de slabiciuni, greseli inerente sau momente cand au dat dovada de echilibru, intelepciune.

De asemenea, unul dintre marile merite ale „Exatlon” este acela ca a reinviat in randul publicului larg dorinta de joc, de sport, fie ca este vorba de tineri, copii, maturi sau varstnici.

