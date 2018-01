Anunt de ultima ora pentru romanii din Marea Britanie!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marea Britanie iese din Uniunea Europeana la 29 martie 2019, la ora 23:00. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa aceasta data, a explicat Paul Brummel, ambasadorul UK la Bucuresti. Potrivit oficialului britanic, statutul cetatenilor UE din Regatul Unit s-a clarificat, odata cu nota de plata pe care trebuie sa o achite Marea Britanie. "Consiliul European si guvernul Marii Britanii considera ca s-a facut un progres important in discutiile avute in ultima parte a anului trecut, in asa fel incat sa se treaca la a doua parte a negocierilor. Iar acest lucru e dovada abordarii contructive si pracmatice pe care Marea Britanie a avut-o in timpul negocierilor. Acordul incheiat in 8 decembrie include trei puncte impo ...