Anunt de ultima ora pentru toti soferii din Romania! Astazi este ultima zi in care mai pot face asta

Proprietarii care au achitat in trecut fostele taxele auto la prima inmatriculare in Romania a masinilor mai au timp sa depuna cererea pana azi, 31 august, inclusiv. Potrivit procedurii de restituire a fostelor taxe auto, proprietarii de masini care au platit aceste sume in perioadele in care s-au aplicat mai au la dizpozitie doar azi pentru a cere returnarea sumelor. „Dreptul contribuabililor (…) de a cere restituirea se naste la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (OUG nr. 52/2017 – n. red.), indiferent de momentul in care s-a perceput taxa, iar (…) cererile de restituire se depun, sub sanctiunea decaderii, pana la data de 31 august", scrie in actul n ...