Anunt de ultima ora! Toti fermierii sunt vizati! Petre Daea: ''Vom da drumul''

In primul minut al zilei de 16 octombrie va incepe plata avansului din subventii atat in sectorul vegetal cat si in cel agricol, un numar de 866.000 de fermieri depunand cererile unice de plata pentru subventii, a declarat luni ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Pe data de 16 minutul 1, in prezenta conducerii Ministerului Agriculturii in cadrul APIA vom da drumul la subventii. Ce a facut aceast lucru? Si ce face? Descatuseaza zootehnia, pentru ca perioada de retentie de 100 de zile la ovine si de 6 luni la taurine se procesa in anul urmator, fundamental gresit si pagubos", a declarat ministrul Petre Daea la conferinta ogranizata de Ziarul Financiar - Agroagricultura Sol fertil pentru crestere ...