Anunt de ultima ora! Vom avea un buget record pentru investitii in transportul din Romania

Canalul Dunare Marea Neagra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a anuntat, marti, ca a aprobat investitii de 59 milioane euro pentru transportul fluvial din Romania, respectiv pentru modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunare - Marea Neagra si Midia Navodari – Poarta Alba. "59 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunare - Marea Neagra si Midia Navodari – Poarta Alba. Acestea din urma asigura conexiunea portului Constanta, de pe litoralul Marii Negre, cu fluviul Dunarea, in regiunea de sud-est a Romaniei. Lucrarile vor permite un trafic fluvial cu aproape 50% mai mare, in paralel cu imbunatatirea gradului de siguran ...