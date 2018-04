Anunt despre Ionut Gologan, romanul condamnat la moarte in Malaysia! "E stabilita ziua mortii"

ionut gologan

Maria Gheorghiu, femeia care a prezis incendiul devastator din clubul Colectiv a marturisit ca Ionut Gologan, romanul condamnat la moarte in Malaysia, ar fi luat legatura cu ea. Baiatul ar fi contactat-o si i-ar fi transmis un mesaj.

”Copilul acesta merita sa traiasca. Dimineata cand m-am trezit am auzit un glas care a spus asa: Ionut. Un glas mi-a spus Ionut Gologan, iar apoi l-am auzit pe el si zicea: `Vai, acum este noapte… s-au apus stelele, dar eu voi dainui`. Ionut era imbracat cu un pulover maro si cu blugi. (…) Un glas spunea ca e stabilita o zi a mortii si o zi a privegherii, iar atunci Ionut statea cu capul plecat, era gata sa-si primeasca soarta.”, a declarat Maria Ghiorghiu.

In urma cu cinci ani, pe 26 iunie 2012, Ionut Gologan a fost arestat pe aeroportul international din Kuala Lumpur, avand asupra lui 1.494 de grame de metamfetamina. Cazul sau a ajuns sa fie mediatizat in toata lumea si multe persoane publice din Romania au vrut sa il ajute pe tanar. Si Ministerul Afacerilor Externe s-a implicat in acest caz.

Vezi si Tanara injunghiata de iubit si ingropata in padure l-a ajutat pe criminal sa sape groapa in care si-a gasit sfarsitul

Detalii socante ies la iveala in cazul tinerei din Valcea care a fost injunghiata de iubit si ingropata intr-o padure.

Claudia Roxana Mardasanu, tanara de 19 ani, care a fost ucisa si ingropata de iubitul ei intr-o padure din Feteni, judetul Valcea, depusese plangere la politie, cu o zi inainte sa fie ucisa.

Mai mult decat atat, surse apropiate anchetei au declarat pentru presa locala ca fata a fost de acord sa-l insoteasca pe criminal la Feteni, in apropierea adapostului de caini la care criminalul lucra.

El i-a spus fetei ca i-au murit niste caini. Impreuna, au luat niste saci menajeri si au mers acolo si au facut o groapa, unde ar fi trebuit sa ingroape cainii decedati.

La un moment dat, Liviu a intrebat-o pe fata daca este adevarat ca l-a inselat. Apoi, ar fi injunghiat-o si ingropat-o in locul cainilor.

