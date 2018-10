Anunt despre Michael Schumacher: "Am reusit sa ii pun capat..."

Michael Schumacher google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul manager al lui Michael Schumacher, Wili Weber (76 de ani) a dezvaluit ca nu mai crede ca fostul mare campion de Formula 1 isi mai poate reveni, dupa accidentul suferit la schi, in 2013. De atunci, vestile despre campion nu au fost deloc imbucuratoare, familia preferand sa pastreze o discretie totala. Wili Weber, care i-a stat alaturi lui Schumacher, este convins ca nimic nu se mai poate face pentru acesta. De asemenea, acesta a incercat sa se impace cu ideea dureroasa. „Dupa o lunga perioada de tristete, am reusit sa ii pun capat. Am inchis acest capitol. Daca nu as fi facut asta, probabil ca as fi innebunit. Am avut cea mai buna si plina de succes perioada impreuna. Am stat alaturi 2 ...