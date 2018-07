Anunt devastator din Grecia, numarul mortilor a crescut

Meteorologii au emis în această după amiază o avertizare now casting cod galben de vreme rea. Potrivit ANM, în intervalul ora 13:20 până la ora 14:20 în județul Constanta: Constanța, Năvodari, Ovidiu, Cumpăna, Lumina, Agigea, Corbu, Mihai Viteazu și județul Tulcea: Babadag ...

Un grup cu 25 de copii romani este blocat de mai bine de 23 de ore pe aeroportul Stansted din Anglia. Ei au fost intr-o vizita de studii in Cambridge, ar fi trebuit sa se intoarca acasa, dar din motive necunoscute, compania Ryanair a anulat zborul.

Caz cutremuător în Rusia, unde o femeie este la un pas de moarte după ce a primit vestea că fiica ei a fost violată şi ucisă cu sălbăticie. Mama unei fetiţe de 5 ani, originară din Tadjikistan, a intrat în comă după ce a aflat că fiica ei a fost violată şi ucisă de un […]