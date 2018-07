Anunt emotionant facut de Andra in urma cu putin timp: „Regret asta”

Andra

Ieri a fost zi de sarbatoare in familia Andra – Catalin Maruta!

Fetita lor a implinit trei anisori de cand a venit pe lume si le-a condimentat si mai mult viata de cuplu, dar, asa cum spun ei, aspectele pozitive primeaza in detrimentul celor negative. Inca de dimineata, talentata artista a impartasit fanilor urarile ei speciale pe care le are pentru fiica ei. In randurile asternute pe Internet, canareata a dezvaluit si care e cel mai mare regret in legatura cu micuta Eva.

Dupa ce a felicitat-o in privat pe fiica ei, artista a scris un mesaj emotionant pe retelele de socializare, unde a postat o poza de album. In imagine, vedeta apare alaturi de Eva, pe care o tine in brate. La un moment dat, cantareata a dezvaluit ca regreta ca trece foarte repede timpul si ca isi doreste ca fiica ei sa nu creasca… sa mai copilareasca.

“La multi ani, Eva! Esti plina de viata, iubitoare, atat de fericita, dar si puternica si hotarata sa transformi lumea intr-un loc minunat de joaca, incat ma uimesti in fiecare zi. Trece repede timpul si parca imi doresc sa ramai mereu mica, fragila, sa te cuibaresti in bratele mele si sa alergi dupa David. Te iubesc! •evamaruta”, a scris Andra pe paginile ei de socializare.

“La multi ani pentru micuta Eva Maria Ioana! Sa aiba in primul rand, sanatate, pentru ca este un lucru foarte important! Sa fie fericita si iubita toata viata, sa se bucure mereu de cei dragi si toate dorintele sa i se indeplineasca! Sa aiba o zi de nastere minunata si sa aveti o saptamana frumoasa! Va pup! ”, “ La multi ani, fetita frumoasa. Sa va traiasca si sa va lumineze viata. Aveti niste copii minunati, de fapt, voi sunteti o familie minunata. Bravo, voua. Pupici”, “La multi ani! Sa va traiasca mica printesa, sa creasca mare, sa fie sanatoasa si mereu vesela, sa aiba din energia mamei. ” sunt trei dintre mesajele transmise de prietenii virtuali.

