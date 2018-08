ANUNT IMPORTANT! Ministrul Apararii Nationale: Stagiul militar obligatoriu ar putea fi reintrodus in Romania

Romania are nevoie de ARMATA! Cam acesta ar fi subiectul important al zilelor in care traim si nu este agreat in totalitate de cei tineri. Cu toate acestea, Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, sustine ca s-a discutat la nivelul ministerului de mai multe ori despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu, insa nu s-a discutat si la nivelul Guvernului.

Fifor a atras atentia ca stagiul militar obligatoriu in Romania este doar suspendat, nu anulat.

“Va reamintesc ca stagiul militar in Romania este suspendat, nu anulat. Este o discutie care apare tot mai des, sunt cateva state care au stagiul militar obligatoriu. Am discutat de multe ori lucrul acesta, dar exista o analiza pragmatica fata de acest subiect. Deocamdata, nu am dus in Guvern aceasta initiativa si nici nu cred ca putem discuta curand. De-asta cautam alternative, de-asta avem si legea rezervistului voluntar”, a declarat Mihai Fifor, marti, in cadrul unei conferinte de presa pentru prezentarea raportului de bilant pentru primele sase luni de mandat, scriu cei de la romaniatv.net citand news.ro.

Stagiul militar obligatoriu a fost eliminat in Romania in 2007, insa in ultimii ani au existat discutii in mai multe tari membre UE si NATO pentru reintroducerea armatei obligatorii, precum Franta sau Germania. In Suedia, stagiul militar obligatoriu a fost reintrodus anul trecut.

