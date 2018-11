Anunt important pentru actionarii Nuclearelectrica SA cu privire la distribuirea dividendelor

Decizia Consiliului de Administrație privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNN stabilita pentru data de 10.12.2018 Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii ca, în data de 08.11.2018, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 10.12.2018 incepand cu ora 10:00, la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara 54, sector 1, Bucuresti.Convocatorul se regaseste in Anexa 1 la prezentul Raport. Decizia Consiliului de Administratie de convocare a AGOA a fost luată ca urmare a primirii in data de 06.11.2018 de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei, prin adresa nr. 262423/06.11.2018 înregistrată la SNN cu nr. 13769/06.11.2018 a unei solicitari privind elaborarea si prezentarea de catre conducerea administrativa a societătii a unui Raport de fundamentare a propunerilor de redistribuire/distribuire a dividendelor catre actionari, in vederea convocarii unei adunari generale a actionarilor cu acest subiect în baza Memorandumului emis de Ministerul Finanțelor Publice cu tema „Masuri ce trebuie intreprinse de catre institutiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr.29/2017 referitoare la distribuirea/redistribuirea sumelor inregistrate la „rezultatul reportat” si „alte rezerve” de catre societatile nationale, companiile naționale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome”, aprobat in sedinta Guvernului Romaniei din data de 31.10.2018.În conformitate cu cele anterior mentionate, in baza prevederilor art. II si III din OUG nr. 29/2017, in cadrul Adunării Generale din data de 10.12.2018, va fi supusă acționarilor propunerea privind repartizarea de dividende în conformitate cu prevederile art. II și III din OUG nr. 29/2017, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în valoare de 238.000.000 lei, a valorii dividendului brut pe acțiune in valoare de 0,78935014 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 decembrie 2018 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor, in conformitate cu nota ce urmeaza sa fie publicata pe site-ul SNN in data de 09.11.2018.Materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile spre consultare pe website-ul societății (www.nuclearelectrica.ro) incepand cu data de 09.11.2018, ora 18:30