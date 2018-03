Anunt important pentru cetatenii care doresc sa se stabileasca in Marea Britanie

Brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cetatenii din Uniunea Europeana care doresc sa se stabileasca in Marea Britanie in perioada de dupa Brexit vor putea ramane aici pe termen nedefinit, insa nu isi vor putea aduce automat si familiile cu ei, a subliniat guvernul londonez miercuri, informeaza Reuters. Cetatenilor Uniunii Europene, care intentioneaza sa se stabileasca in Marea Britanie dupa ce aceasta va iesi din blocul comunitar, li se va permite sa ramana in tara suficient timp pentru a deveni eligibili pentru a obtine dreptul de rezidenta permanenta. Legislatia britanica prevede un sistem mai strict in ceea ce priveste dreptul acestora de a isi aduce familiile dupa sine in perioada de tranzitie, spre deosebire de legislatia UE - ...