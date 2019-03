Anunt important pentru moldoveni: intre 5.000 și 10.000 de euro pentru a renunta la WC-ul din fundul curtii

amenajari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bugetul acestui an aduce investitii mai mari decat oricand si continua sa imbunatateasca viata oamenilor, sustine Partidul Social Democrat intr-un mesaj transmis astazi. Romanii din Regiunea de nord-estul tarii – una dintre cele mai sarace – vor primi intre 5.000 si 10.000 de euro pentru amenajari necesare pentru un standard normal de civilizatie. Concret, este vorba despre eliminarea wc-urilor medievale din fundul curtii si inlocuirea lor cu toalete in interiorul locuintei, despre izolarea caselor si montarea de ferestre termopan. Este un proiect pilot, finantat in premiera in bugetul acestui an, care urmeaza sa fie extins la nivelul intregii tari. Poate parea minor, dar este esential pentru san ...