Anunt infiorator! Incepe la jumatatea lunii martie si toata lumea se pregateste pentru ce e mai rau

Vesti bomba de la meteorologi. Daca in ultimele zile iarna si-a intrat in drepturi spre final de anotimp, lururile sunt mai mai grave in cele ce urmeaza.

Un al doilea val de aer arctic va lovi Europa. Vestile sunt cu atat mai sumbre cu cat informatiile de la specialisti vor fi valabile pana la jumatatea lunii martie, potrivit Bloomberg.

Pe langa disconfortul termic, va si un disconfort in buzunar pentru ca pretul la energie va creste. Nivelul temperaturii anormal pentru aceasta perioada va duce la cresterea pretului energiei. In Marea Britanie pretul la gaze s-a dublat deja.

"Vor fi expuse unei volatilitati mari, in conjunctie cu valul de frig care se va intinde in nordul Europei si in parti din Europa Centrala. In timp ce cererea va scadea in primavara, nu trebuie sa uitam ca venim dintr-un februarie friguros", a spus Giacomo Masato, meteorolog la Marex Spectron, in Londra, potrivit sursei citate.

Astfel, potrivit datelor furnizate de specialisti in prima jumatate a lunii martie temperatura va fi mai rece decat in mod normal. Temperatura nu va fi la fel ca in aceste zile, dar chiar si asa, temperatura va fi cu pana la 3 grade Celsius mai mica decat in mod normal.

Romania, lovita de un ciclon periculos

Desi in calendar a venit primavara, vremea de afara pare sa nu-i dea deloc dreptate. Joi si vineri s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi, iar 1 martie din acest an a fost cel mai geros din ultimii 60 de ani. De asemenea, o alta problema pentru tara noastra este fenomenul numit ploaia inghetata.

Dupa ninsorile abundente din ultimele zile, pe romani ii paste un alt pericol! Un fenomen rar, botezat si ''ploaia inghetata'', vine cu socuri termice si polei.

Anul trecut, undeva pe langa Zalau, a plouat si copacii s-au prabusit sub greutatea ghetii si au blocat cateva drumuri judetene.

