Anunt istoric! S-a gasit apa pe Luna

Oamenii de stiinta de la NASA au transmis ca au dovezi privind existenta apei inghetate pe suprafata Lunii, informeaza BBC, potrivit news.ro. Informatiile au fost colectate de un instrument de pe nava indiana Chandrayaan-1, care a explorat Luna intre anii 2008 si 2009. Raportul a fost publicat marti in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Depozitele de gheata sunt dispuse la ambii poli ai Lunii. La polul sudic, cea mai mare parte a ghetii este concentrata in cratere, in timp ce la polul nordic, ea este dispusa pe o suprafata mai larga. Instrumentul Moon Mineralogy Mapper (M3) a indentificat trei zone in care exista apa inghetata pe suprafata lunara. Temperatura ...