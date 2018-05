Anunt pentru soferi! Ce se intampla cu romanii care-si cumpara masini second hand din 20 mai 2018

Masini second hand google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cumpararea unei masini la mana a doua devine iar problematica daca nu anunti autoritatile de tranzactie. Noua lege devine valabila incepand cu 20 mai. Atunci cand iti cumperi o masina second hand, ai datoria sa anunti tranzactia in termen de 90 de zile de la data dobandirii vehicului. Chiar daca ai acte in regula pentru acea masina, risti sa primesti o amenda de pana la 2.900 de lei daca nu instiintezi autoritatile la timp ca ai intrat in posesia unei masini. De asemenea, va fi suspendata automat si inmatricularea acelui vehicul. Aceasta prevedere nu exista pana acum, dar efectele ei se vor aplica din 20 de mai. Mai exact, in cazul incalcarii noii legi, survine intai suspendarea inmatricularii. ...