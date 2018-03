Anunt pentru toti soferii, nimeni nu mai scapa. Amenda e usturatoare: poate ajunge la peste 700 de lei. Ce trebuie sa ai neaparat in portbagaj, daca nu vrei sa platesti

politist

Politistii rutieri acorda amenzi destul de mari soferilor care nu au masina echipata corespunzator. Cateva obiecte sunt obligatoriu de a fi detinute in fiecare portbagaj.

Trusa medicala, stingatorul, vesta reflectorizanta si cele doua triunghiuri reflectorizante, necesare pentru semnalizare in caz de avarie sau accident, trebuie sa nu lipseasca din orice portbagaj, si, preferabil, sa fie in termenul de valabilitate.

Conform legii, detinerea acestor elemente in autoturism este obligatorie, lipsa lor fiind sanctionabila cu amenzi usturatoare, care nu se compara cu costul unui kit complet ce poate costa circa 100 de lei. Sanctiunea prevazuta de Codul Rutier pentru cei care nu au masinile echipate corespunzator este de 4 sau 5 puncte, ceea ce echivaleaza cu amenda cuprinsa intre 580 si 725 de lei.

Potrivit legsilatiei, triunghiurile reflectorizante se instaleaza in fata si in spatele vehiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de cel putin 30 de metri de acesta, astfel incat sa poata fi observate din timp de catre participantii la trafic care se apropie. In localitati, atunci cand circulatia este intensa, triunghiurile reflectorizante pot fi asezate la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel incat sa poata fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicule.

Obiectele ce trebuie detinute in mod obligatoriu in fiecare portbagaj

Continutul minim al trusei de prim ajutor

Instrumentar:

– o foarfeca cu ambele varfuri boante, cu lama taietoare pentru material textil tip postav gros de minimum;

– un dispozitiv intermediar pentru respiratie gura la gura cu valva unidirectionala sau filtru.

Materiale sanitare:

– o rola leucoplast, minim patru bucati de pansament rapid (plasture), cel putin cinci pachete a cate 25 bucati de comprese de tifon sterile;

– fasa tifon – minim doua bucati pentru fiecare dintre dimensiunile: 5cm x 4m si 10 cm x 4 m, doua bucati de bandaj nedeformabil (ca dimensiuni, trebuie sa aiba doua laturi de minim 80 cm);

– cel putin doua bucati de pansament steril adsorbant de dimensiuni diferite;

– o fasa elastica;

– doua perechi de manusi de unica folosinta.

Alte materiale:

– cel putin 6 ace de siguranta;

– minim o folie de supravietuire izoterma care sa aiba dimensiunile 2,10 m x 1,60 m;

– o brosura de instructiuni de prim ajutor, autorizata de Ministerul Sanatatii;

– lista cu tot ce trebuie sa contina trusa de prim ajutor.

Trusa auto de prim ajutor si singatorul de incendiu au, in general, un termen de valabilitate de doi ani. Dupa expirarea acestui termen este necesara inlocuirea acestora.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.