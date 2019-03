Anunt soc! Liviu Varciu a anuntat ca se insoara, la un an dupa divort

liviu varciu se insoara la doi ani de la divort 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nunta-surpriza in showbizul romanesc! Liviu Varciu, unul dintre cei mai ravniti barbati din tara noastra, s-a decis sa se aseze, in sfarsit, la casa lui. Artistul a dezvaluit in cadrul unui interviu ca se insoara. Nunta lui vine la aproape un an de la “divortul” de mama fetitei sale, Anda Calin. Da, este OFICIAL! Liviu Varciu s-a impacat cu fosta iubita! Imaginile care i-au lasat masca pe internauti Liviu Varciu se insoara la un an de la “divortul” de Anda Calin La 38 de ani, Liviu Varciu e decis sa imbrace pentru a doua oara costumul de ginere. Cantaretul si aleasa inimii sale, Anda Calin, iti vor uni destinele in viitorul apropiat. Fer ...