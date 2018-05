Anunt socant in cazul crimei din Baia Mare, unde o fetita a fost batjocorita si ucisa. Cine a demontat camerele video din zona unde s-a produs oroarea

Ancheta bate pasul pe loc in cazul crimei din Baia Mare. Desi au fost audiati mai multi suspecti, politistii nu l-au gasit pe cel care a violat si ucis cu sange rece o fetita de doar 5 ani.

Sambata seara a fost dus la audieri si tatal Esterei, iar duminica a fost audiat unchiul ei. Duminica la pranz, primarul Catalin Chereches a facut o conferinta de presa de aproape o ora si jumatate, conferinta unde i-a avut cu el si pe cei de la politia locala, in frunte cu fostul sef de la Invetigatii Criminale.

Printre altele, Chereches a fost nemultumit de faptul ca, dupa ce el a oferit o recompensa de 10.000 de lei cui ofera informatii care sa duca la prinderea criminalului, au iesit si alti politicieni in fata, vehiculand sume mai mari decat el. Printre ei, ministrul Sorina Pintea, despre ea a zis ca mai bine s-ar ingriji de starea de sanatate a copiilor din comunitatea unde a avut loc crima.

De asemenea, primarul din Baia Mare a cerut Corpului de Control de la ministrul de Interne pentru a se stabili exact cum s-a desfasurat ancheta.

In plus, e nemultumit de prestatia inspectorilor de la protectia copilului, din cadrul Consiliului Judetean, pe care i-a acuzat ca nu i-a consiliat pe fratii Esterei.

Catalin Chereches a anuntat, de asemenea, ca urmeaza demolari in zona unde a avut loc teribila crima, dar si initiative menite sa asigure minime conditii celor aflati in situatii vulnerabile, cu atat mai mult cu cat majoritatea sunt copii.

"Concret, vom demola tot ce inseamna zonele Craica, Garii, Pirita si Ferneziu. Vom repozitiona aceste comunitati de romi, unii dintre ei primind sub forma unei inchirieri sau concesiuni, bucati limitate de teren, proiect pentru construirea unor locuinte si ii invitam pe cei de la asociatii, fundatii sa-i ajute cu materialul de constructie, noi monitorizand tot ceea ce inseamna mod de construire a acelor locuinte(…) In toate aceste zone va exista punct sanitar, un centru social, indeosebi pentru tineri, post de politie locala. Monitorizarea acestor familii trebuie sa fie completa, integrala, facuta 24 de ore din 24, pentru ca eu consider ca civilizatia, de foarte multe ori, trebuie impusa", a declarat primarul Catalin Chereches, potrivit agerpres.ro.

Chereches a vorbit si despre supravegherea video din zona unde s-a produs crima. Sistemul a fost retras la presiunea asociatiilor si fundatiilor, zona ramanand doar in supravegherea patrulelor politiei locale sau a patrulelor mixte.

"In locul unde statea si fetita de cinci ani, ucisa, municipiul Baia Mare a avut initial montate camere video, camere video care ni s-a impus a fi demontate, tot in urma unor sesizari pe care le-au facut asociatii, fundatii pentru drepturile minoritatilor (…). Acestia ne-au spus ca le viciem viata privata.

Probabil ca le viciem viata privata, dar pe de alta parte, poate, daca erau acolo, camerele video am fi salvat cel putin o viata! Acolo nu vorbim numai despre o crima, astazi, vorbim despre mult mai multe infractiuni care s-au desfasurat in aceea zona", a mai spus primarul Catalin Chereches.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.