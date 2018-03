Anunt spectaculos al Operei Nationale Romane din Iasi! Invitatia pentru a face parte din echipa celebrei institutii - FOTO

Opera Nationala Romana Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Opera Nationala Romana Iasi organizeaza auditie in vederea selectiei de balerini-colaboratori permanenti, solisti si ansamblu, pentru stagiunea 2018-2019. Auditia este programata in data de 11 aprilie, de la ora 11, la sediul Operei Nationale Romane Iasi (Strada Agatha Barsescu, nr. 18), in sala Bella Balogh. Participantii sunt rugati sa trimita pana la data de 15 martie, la adresa de mail office•operaiasi.ro, un C.V. complet (studii, realizari profesion ...