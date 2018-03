Anunt surpriza: BNR a lansat astazi monede de 100 de lei. Cum arata

Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic un set de trei monede din aur, argint si tombac cuprat si o moneda din alama, pentru colectionare, dedicate implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.

Moneda din aur va avea o valoare nominala de 100 de lei, forma rotunda, cant zimtat, un diametru de 21 milimetri si o greutate de 6,452 grame.

Aversul monedei din aur reda, in prim-plan, o imagine a cladirii Sfatului Tarii din Chisinau, unde, la data de 27 martie 1918, s-a votat unirea Basarabiei cu Romania, in plan secund, un fragment din Actul Unirii Basarabiei cu Romania; inscriptia in arc de cerc “ROMANIA”, valoarea nominala “100 LEI”, stema Romaniei si anul de emisiune “2018”.

Reversul comun tuturor monedelor (din aur, argint, tombac cuprat si din alama) prezinta portretele si numele celor trei semnatari ai Actului Unirii Basarabiei cu Romania: Ion Inculet, presedinte al Sfatului Tarii, Pantelimon Halippa, vicepresedinte si Ion Buzdugan, secretar; inscriptiile, “100 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA” si 27 Martie 1918′.

Moneda din argint va avea o valoare nominala de 10 de lei, forma rotunda, cant zimtat, un diametru de 37 milimetri si o greutate de 31,103 grame.

Aversul monedei din argint reda, in prim-plan, o imagine a cladirii Sfatului Tarii din Chisinau, in plan secund, un fragment din Actul Unirii Basarabiei cu Romania; inscriptia in arc de cerc “ROMANIA”, valoarea nominala “10 LEI”, stema Romaniei si anul de emisiune “2018”.

Moneda din tombac cuprat va avea o valoare nominala de un leu, forma rotunda, cant zimtat, un diametru de 37 milimetri si o greutate de 23,5 grame.

Aversul monedei din tombac cuprat reda, in prim-plan, o imagine a cladirii Sfatului Tarii din Chisinau, in plan secund, un fragment din Actul Unirii Basarabiei cu Romania; inscriptia in arc de cerc “ROMANIA”, valoarea nominala “1 LEU, stema Romaniei si anul de emisiune “2018”.

Moneda din alama pentru colectionare va avea o valoare nominala de 50 de bani, forma rotunda, un diametru de 23,75 milimetri, o greutate de 6,1 grame si o grosime la chenar de 1,9 mm. Cantul va fi inscriptionat cu “ROMANIA” de doua ori, cu steluta intre cele doua cuvinte.

Aversul monedei din alama, pentru colectionare reda, in prim-plan, o imagine a cladirii Sfatului Tarii din Chisinau, in plan secund, un fragment din Actul Unirii Basarabiei cu Romania; inscriptia in arc de cerc “ROMANIA”, valoarea nominala “50 BANI”, stema Romaniei si anul de emisiune “2018”.

Tirajul va fi de 200 de seturi de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat) si 5.000 monede din alama, pentru colectionare.

Preturile de vanzare sunt: 1.990 lei, exclusiv TVA, pentru setul de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat) si 10 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din alama.

Aceste monede au putere circulatorie pe teritoriul Romaniei.

Lansarea in circuitul numismatic a seturilor de trei monede si a monedelor din alama, pentru colectionare, dedicate implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania se realizeaza prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.

