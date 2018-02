Anuntul a socat Romania: “Irina Loghin a murit”. Ce s-a intamplat cu artista, de fapt

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite. Pentru ca aceasta informatie sa aiba un impact si mai mare, portalul respective a mai titrat ca ar fi fost otravita si s-ar fi stins in drum spre un spital de peste Oceanul Atlantic. Din fericire, stirea este total falsa, cantareata de muzica populara este sanatoasa tun. Din cauza miilor de mesaje primite, vedeta a postat un mesaj pe , in care informeaza pe toata lumea ca este vie si ca nu are nici o problema de sanatate. “Dragii mei, Va multumesc pentru sutele de mesaje pe care mi le-at ...