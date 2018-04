Anuntul care a facut inconjurul planetei! Conchita Wurst are HIV

Conchita Wurst google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conchita Wurst, care a castigat pentru Austria concursul Eurovision in 2014, a anuntat ca este o persoana seropozitiva. Artistul travestit a facut aceasta dezvaluire duminica seara prin intermediul unui mesaj publicat pe contul sau de Instagram in care a precizat ca a fost obligat sa faca acest anunt public in urma amenintarilor formulate la adresa sa de un fost iubit, informeaza DPA. "Sunt seropozitiv de multi ani. Acest detaliu este de fapt irelavant pentru public, dar un fost iubit m-a amenintat ca va face publica aceasta informatie de natura privata, iar eu nu voi oferi niciodata cuiva dreptul de a ma speria si de a-mi influenta viata din cauza acestui lucru", a scris cantaretul a ...