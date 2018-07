Anuntul care ii doboara pe romani! De la 1 august pretul gazelor va creste

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pretul gazelor naturale creste pentru consumatorii casnici cu 5,83%, din 1 august, a decis in sedinta de joi Comitetul de reglementare al ANRE, in baza solicitarilor furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei costurilor reflectate in pretul final, informeaza institutia. Solicitarile vin ca urmare a faptului ca, incepand cu data de 1 aprilie 2017, pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna s-a liberalizat, producatorii avand libertatea sa vanda gazele naturale la un pret care nu mai este reglementat. In prezent, gazele naturale de provenienta interna se vand pe piata concurentiala, inclusiv pentru clientii casnici, pretul de achizitie al acestora fiind stabilit in mod liber, pe baza cererii si a ofertei. In ...