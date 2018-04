Anuntul CNAS in legatura cu cardul de sanatate va afecta toti romanii. Ce se va intampla anul acesta?

Anunt de ultima ora de la CNAS! Ii afecteaza pe toti romanii! Ce se va intampla de anul acesta cu cardurile noastre de sanatate?

CNAS a anuntat ca toti romanii vor primi alte carduri de sanatate in decursul acestui an, cele vechi fiind anulate chiar daca au fost deja revendicate.

Cu toate ca unii romani nici macar nu si-au ridicat vechile carduri de sanatate, iar altii nu le-au validat – anul acesta vor primi altele. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat ca va tipari carduri noi, deoarece unele documente vor expira.

“Romanii detin peste 14 milioane de carduri de sanatate, dintre care aproape doua milioane nu au fost inca activate de titulari”- potrivit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Primele carduri emise isi pierd anul acesta valabilitatea, fapt pentru care vor fi inlocuite cu altele noi. Asiguratii le vor primi tot prin intermediul Postei Romane, iar daca nu le vor sosi la timp vor putea utiliza vechile carduri.

Lovitura dura pentru soferi. Valabilitatea permisului de conducere ar putea fi de doar 1 an pentru mii de soferi romani

Soferii in varsta vor fi nevoiti sa treaca de un examen medical anual daca vor sa-si pastreze permisul de conducere.

Potrivit statisticilor, persoanele in varsta produc doar aproximativ 3% dintre accidentele auto inregistrate pe soselele din tara noastra.

Cu toate acestea, aceleasi date arata ca o mare parte dintre respectivele accidente se produc din cauza starii precare de sanatate a soferilor. Asadar, astfel de accidente ar putea fi evitate daca soferii in varsta care au probleme de sanatate nu ar mai urca la volan.

Acest lucru nu este inca reglementat de legea din Romania, care prevede ca valabilitatea permisului de conducere sa fie de 10 ani.

In prezent, in parlament exista un proiect de modificare a Codului Rutier, prin care permisul soferilor cu varsta de peste 70 de ani sa fie valabil doar un singur an si sa fie prelungit ulterior cu cate un an.

Reinnoirea permisului va fi conditionata de trecerea unui examen medical anual care sa ateste ca soferul este apt din punct de vedere medical sa conduca pe drumurile publice.

