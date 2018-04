ANUNTUL de ultima ora! Costel Jurca din serialul „La Bloc”, desfigurat intr-un accident teribil. Din pacate totul s-a confirmat...

Actorul Dragos Mostenescu a suferit un accident teribil la fotbal si acum are fata plina de rani.

Costel Jurca din serialul „La Bloc” are fata zdrelita si toata partea stanga umflata. Actorul este aproape desfigurat de o cazatura suferita in timpul unui meci de fotbal cu prietenii.



„Sambata am jucat fotbal, cu mai multi prieteni. Terenul era de zgura. In timpul meciului a avut loc un accident si am cazut cu fruntea pe zgura. Nu e nimic grav”, a marturisit actorul pentru spynews.ro.

Dupa terminarea serialului "La Bloc", actorii au resimitit pe pielea lor ce inseamna sa aiba probleme serioase cu banii. La mai bine de un deceniu distanta, Americanu' si Dragos Mostenescu si-au reunit fortele pentru a fenta criza financiara.



Serialul "La Bloc" nu a fost doar o sursa buna de venit pentru actorii care au jucat in sitcom, ci a insemnat si legarea de prietenii trainice, de-o viata. Cei care au colaborat la momentul respectiv au facut tot posibilul sa se ajute reciproc, atunci cand au avut mare nevoie unul de celalalt. Si se pare ca asta se intampla si in prezent.



Dragos Mostenescu i-a dat de munca lui "Americanu"



Din 2009, Emil Mitrache alias "Americanu" nu a mai fost implicat in niciun proiect de televiziune, iar afacerea pe care o avea, un restaurant pizzarie, a dat faliment.



Dupa ce, o perioada, a trait din indemnizatia de la stat pentru cresterea copiilor, barbatul s-a angajat ca brocker de asigurari pe viata. De curand, soarta i s-a schimbat, iar ajutorul a venit chiar din partea unui fost coleg, Dragos Mostenescu.



Fosti colegi in serialul "La Bloc", Dragos si Emil au ramas in relatii foarte bune si au incercat sa-si fie alaturi ori de cate ori unul dintre ei a avut nevoie. "Americanu" i-a oferit suport amicului sau atunci cand unul dintre gemenii sai s-a nascut cu o malformatie la inima, iar medicii ii dadeau sanse slabe de supravietuire. La randul lui, chiar si incercat de greutati, Mostenescu a gasit resurse sa scrie o piesa de teatru, o comedie, unde i-a oferit lui Emil un rol principal.



Nici Laura nu a fost uitata



In piesa "Potret la minut" se regasesc si alte nume sonore din industria artistica din Romania, dar si o alta actrita celebra din sitcomul "La Bloc". Astfel, Emil si Dragos au renit vechea gasca si au cooptat-o si pe Laura Cosoi. Cea din urma si-a descoperit pasiunea pentru teatru de putin timp, insa se simte extrem de atasata de acest gen de proiecte. Contactat telefonic, Emil Mitrache ne-a declarat ca s-a bucurat nespus sa urce din nou pe scena teatrului si ca proiectul lui Mostenescu are un real succes.



"Dragos a scris scenariul. Este o comedie. Ma bucur ca m-a ales sa fac parte din distributie. Noi am ramas in relatii foarte bune, cum era si normal, chiar cu toti colegii am ramas in relatii foarte bune. Chiar daca sunt implicat in acest proiect, nu am renuntat la job-ul din ultimii ani, acela de brocker de asigurari", a declarat, pentru CANCAN.ro, Emil Mitrache.

