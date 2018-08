Anuntul de ultima ora facut de ministrul Finantelor! Toate firmele din Romania si institutiile publice trebuie sa stie asta

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Finantelor a anuntat vineri ca a incarcat pe portalul data.gov.ro situatiile financiare ale firmelor private si entitatilor publice, extrase din documentele depuse de acestea. ”Seturile de date deschise faciliteaza descarcarea, analiza si reutilizarea informatiilor stocate in bazele publice de date cu documentele depuse de platitorii de taxe si impozite. Datele deschise sunt date primare, structurate, procesabile in mod automat. Acestea sunt accesibile, disponibile si pot fi utilizate in mod liber, reutilizate si redistribuite de catre oricine in orice scop, inclusiv comercial”, se arata in comunicat. Seturile de date in format deschis vor fi actualizate de doua ori pe an, re ...