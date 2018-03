Anuntul DIMINETII. Ce se intampla cu Formularul 600. Milioane de ROMANI vor fi afectati!

Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. "Declaratia unica" va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600.

Astfel, cele sapte declaratii actuale care vor disparea si vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultura, D600 - venitul baza pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane fara venit, D605 - stopare CASS persoane fara venit.

Termenul de depunere propus pentru acest an este 15 iulie.

Insa de anul viitor aceasta declaratie se va depune exclusiv online si va fi un singur termen de depunere, 31 martie, pentru anul fiscal precedent al realizarii veniturilor si estimare a anului in curs.

De asemenea, pentru acest an, Ministerul de Finante analizeaza posibilitatea introducerii unui sistem de bonificatii pentru contribuabilii care achita anticipat obligatiile fiscale estimate datorate.

De exemplu, persoanele care vor achita integral pana la 15 iulie 2018 obligatiile fiscale datorate vor avea o reducere de 10%, iar pentru plata acestora pana la 30 septembrie 2018 reduceree este de 5%.

Daca Declaratia Unica se depune pe suport de hartie, reducerile sunt de 5%, daca obligatiile fiscale sunt platite pana la 15 iulie, si de 2% daca vor face plata pana la 30 septembrie.

Intre avantajele acestei masuri, Ministerul de Finante mentioneaza "posibilitatea utilizarii resurselor financiare in cursul anului, in functie de necesitatile proprii ale contribuabilului - neconditionarea de existenta unor sume si termene de plata fixe".

Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca Guvernul va pune in dezbatere publica, joi, proiectul noii declaratii 600, prin care impozitele se platesc la venitul estimat pentru anul curent, si nu la venitul realizat in anul precedent.

”Contribuabilii depun o singura declaratie in loc de sapte declaratii. Platile pentru impozitul pe venit, CAS si CASS in cursul anului se fac la venitul estimat pentru anul curent, si nu la venitul realizat in anul precedent. Exista un singur termen de plata, respectiv pana la data de 31 martie a anului urmator celui in care se realizeaza venitul, in loc de cinci termene de plata. A fost eliminata obligatia de a efectua plati anticipate, ceea ce conduce la eliminarea dobanzilor si penalitatilor pentru neplata la aceste termene. Contribuabilul poate alege sa efectueze plati oricand in cursul anului, care vor putea conduce la posibilitatea utilizarii resurselor financiare in cursul anului in functie de necesitatile proprii ale contribuabilului. Se acorda bonificatie, adica se reduce suma de plata, pentru efectuarea platilor inainte de limita. Contribuabilii nu se vor mai deplasa la organul fiscal, daca vor depune declaratia unica in spatiu privat virtual. (...) Incadrarea ca platitor de CAS sau CASS se face in functie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat in anul precedent. Calitatea de asigurat se dobandeste de la data depunerii declaratiei, si nu de la data efectuarii platii, ca in prezent”, a precizat joi Viorica Dancila.

