Anuntul facut de meteorologi. Cum va fi vremea in acest weekend

Prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PROGNOZA METEO. Vremea va fi in general frumoasã, iar valorile termice diurne vor fi usor peste cele normale in majoritatea regiunilor. Unele innorãri, averse si descãrcãri electrice vor fi, mai ales dupã-amiaza si la inceputul noptii, pe arii restranse in zona de munte, in nordul si centrul tãrii si izolat in restul teritoriului. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificãri in Moldova, Dobrogea si zona joasã a Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 21 si 31 de grade, iar cele minime intre 8 si 18 grade, cu cele mai scãzute valori in depresiuni, unde vor fi conditii de ceatã. PROGNOZA METEO pentru sambata, ...