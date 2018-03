Anuntul facut de Mirela Vaida dupa ani de casnicie: „M-a ABORDAT si...

Dupa ani de casnicie, Mirela Vaida a vorbit despre ce se intampla in familia ei, surprinzand pe toata lumea. Vedeta care prezinta show-uri matrimoniale a spus cum decurge relatia cu sotul ei in emisiunea „Totul pentru dragoste”.

„Sunt fericita cu tot ceea ce am in momentul asta. Am o relatie stabila, sunt casatorita din 2009. Toate femeile fac totul din dragoste, eu si sotul meu ne-am intalnit la Sibiu eram studenti.

El m-a abordat, eu nici nu l-am bagat in seama, am spus ca e un alt bagator in seama. Nu eram interesata de el, el m-a sunat si lucrurile s-au legat in timp, nu cedez la prima incercare. Eu sunt rationala.

Nu este o reteta de succes in familie, fiecare familie are discutii, e normal sa fie asa, trebuie sa facem totul pentru casnicia noastra.

Eu si sotul meu ne completam, vorbim foarte mult, el e mai dezordonat. Lucrurile se leaga de la sine.

Eu i-am dat mesaj, de exemplu, sa o ia el pe Carla de la gradinita ca nu pot sa ajung… totul tine de comunicare. Vremea trece foarte repede, Vladimir a crescut foarte repede, danseaza, e independent.

Uitandu-ma la copiii mei realizez cat de repede trece timpul. Nu regret nimic, tot ceea ce mi-a fost dat a fost binevenit, eu am mai mult decat mi-am dorit.” a declarat Mirela Vaida la Antena Stars.

