Anuntul facut de Raluca Moianu, cu cateva ore inainte ca fostul sot sa se stinga

Vestea ca sotul Ralucai Moianu, Marius Ancuta, s-a stins din viata, a indurerat o multime de oameni. Fostul comentator de la EuroSport se lupta de luni bune cu o boala dureroasa. Acesta se afla la Cluj in momentul in care a fost rapus de boala, iar Raluca Moianu i-a fost alaturi in toata acesta perioada.

Ieri, fosta prezentatoare TV a felicitat o echipa de jurnalisti si le-a urat mult succes in presa din Romania.

„Privesc cu speranta si bucurie fiecare nou proiect media. Ii doresc site-ului articole atat de interesante incat sa gaseasca rapid drumul spre un numar mare de cititori, sa le deschida mintea si sa aiba mereu un cuvant de spus. Sa primiti like, share si subscribe de fiecare data cand meritati”, a scris Raluca Moianu pe noul site aparut in presa din Romania, potrivit cancan.ro.

Dupa ce s-au despartit in 2013, Raluca si Marius Ancuta si-ar mai fi dat o sansa si s-ar fi impacat. Cei doi au impreuna o fiica, pe nume Mara, iar mesajele care au aparut despre fostul comentator sportiv arata cat de mult a fost pretuit.

„Offf, acum am citit postarea Luminitaei Paul. M-a daramat. Am aflat cu o imensa tristete ca a plecat dintre noi Marius Ancuta. A pierdut lupta cu nenorocita de boala care l-a stors in ultima perioada. Prea repede si discret. Un super om, un exceptional comentator de snooker. L-am avut invitat sa vorbim de sportul lui preferat.

Nu indraznea sa vina. Ca nu ar fi sport de radio. Ulterior am facut seriale despre superbul lui sport. L-am cunoscut datorita lui Razvan Toma. L-am ascultat mereu cu mare placere. Nu s-a plans vreodata in ultima perioada. Raluca Moianu aproape ca a tinut doar pentru ea toata durerea.

Cu o forta greu de egalat si-a continuat activitatea de parca nu se intampla nimic. Doar ea stia prin ce trece. Cu demnitate si cu o forta iesita din comun. Ce suflete deosebite. Rare. Unul s-a dus spre Dumnezeu, altul a ramas printre noi. Condoleante, Raluca Moianu, si multa forta in continuare!

Tie, Marius Ancuta… Drum bun, prietene!”, a scris Gabi Safta pe pagina sa de Facebook.

