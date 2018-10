Karmen, fata cea mare a lui Adi Minune, a avut parte de provocari de zile mari, dupa ce le-a dat liber fanilor “sa o bombardeze” cu toate curiozitatile pe care le au in legatura cu viata ei privata, dar si cele despre frumoasa cariera pe care si-a contruit-o in ultimii ani. Si… cum dintotdeauna a existat o rivalitate intre sustinatorii ei si cei ai lui Betty Salam, Carmen Minune a fost nevoita sa raspunda unui mesaj incomod. Vedeta a spus lucrurilor pe nume si i-a transmis cateva ganduri lui Betty care a nascut un baiat la varsta de 18 ani. Va reamintim ca fiica lui Florin Salam a devenit mamica in prima zi a acestei luni.

Anuntul facut pe Internet de fiica lui Adrian Minune despre Betty Salam, dupa ce a nascut la 18 ani

Karmen Minune nu a ocolit un mesaj primit de la un internaut care o admira tare mult, dar, care nu intelege motivul pentru care unii dintre oameni fac o comparatie drastica intre ea si Betty Salam. Astfel, fiica lui Adrian Minune a marturisit: “Oamenii tind sa spuna lucrul asta pentru ca tatii nostri sunt din acelasi domeniu. Dar, asa cum intre noi doua nu exista concurenta, nici intre tatii nostri nu exista. Imi place foarte mult de ea si ma bucur ca are o familie frumoasa si ca este fericita. Stiu ca abia ce a nascut si ii urez toate cele bune”. Mesajul primit de Carmen Minune pe Instagram Stories de la fan este : “De ce oamenii fac concurenta intre tine si Betty Stoian? Tu oricum esti mai frumoasa si talentata decat ea. Se vede ca-ti place ce faci”.

Betty s-a casatorit civil cu alesul inimii sale, Catalin Visanescu, pe 22 iunie

Cei doi au devenit parinti pe 1 octombrie, iar fiul lor a primit numele Matthias Stefan. Pe 28 august 2018, artista a implinit 18 ani. Anul viitor, ea si Catalin Visanescu vor face nunta. Va reamintim ca fata celebrului artist a fost ceruta de sotie pe 11 septembrie 2017 in aeroport, dupa ce s-a intors dintr-o vacanta in care a fost peste hotare.

Betty e fiica lui Florin Salam. Ea si fratele sau, Danny, s-au nascut in urma mariajului manelistului cu prima lui sotie, cu Stefania sau Fanica, asa cum ii alinta prima sotie, care a fost rapusa de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani cand a murit.

Karmen s-a despartit de Bogdan Daragiu la finalul verii

Cand apropiatii, dar mai ales fanii se gandeau la ziua in care acestia vor face nunta, Karmen si regizorul Bogdan Daragiu au anuntat despartirea. Fiecare dintre ei a postat cate un mesaj pe retelele de socializare, unde au marturisit ca au decis sa mearga pe drumuri separate in viata dupa doi ani de relatie.

“Multumesc, Carmen, pentru acesti 2 ani in care am avut parte numai de clipe frumoase. De astazi viata ne conduce in directii diferite, insa imi voi aminti cu drag de toate experientele si momentele petrecute impreuna. Decizia a fost matura si de comun acord. Multumesc pentru tot!”, a scris Bogdan Daragiu pe contul sau de Instagram.

Karmen si Bogdan Daragiu au facut anuntul despartirii pe 29 august.

“Cu 2 ani in urma am inceput o frumoasa relatie cu Bogdan, insa astazi mergem pe drumuri diferite. A fost o decizie comuna si am vrut sa aflati de la mine personal. Multumesc ca ai luat parte la calatoria mea. Au fost 2 ani plini de bucurii si momente frumoase. De azi incepem un nou capitol •” este mesajul postat de fiica lui Adrian Minune.

