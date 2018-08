Anuntul lui Connect-R dupa despartirea de sotie: Mihaela este perfecta, eu nu...''

connect r google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana trecuta, Connect-R a scris un mesaj emotionant despre Misha, mama copilului lui, si… niciun cuvant nu prevestea vestea trista de astazi, cand a anuntat ca nu mai formeaza un cuplu de un an si aproape o luna. Postarea emotionanta a facut-o Connect-R in urma cu cinci zile cand a facut publica o poza cu Misha. La un moment dat, el a scris intr-un comentariu facut la propriul mesaj: “Sa nu intelegeti gresit! Eu nu sunt un sot bun :)) Ba din contra! In schimb, Mihaela e impecabila”. “Se spune ca o fata devine femeie atunci cand isi incepe viata sexuala! Eu zic ca devine femeie atunci cand naste duh!! Atunci cand da viata! Si, totusi multe fete nasc copii, dar nu devin mame!&nbs ...