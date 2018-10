Anuntul oficial din Costa Rica despre Elena Udrea: "Autoritatile romane au doua luni sa obtina extradarea"

Un reprezentant al Interpolului a declarat ca autoritatile romane au doua luni la dispozitie pentru a obtine extradarea Elenei Udrea.

„Autoritatile romane au doua luni sa obtina extradarea. Operatiunea de extradare nu e impiedicata de faptul ca exista un copil facut acolo”, a declarat un reprezentant al Interpolului. In cele doua luni autoritatile romane trebuie sa se ocupe de documentarea si demersurile birocratice necesare extradarii.

Elena Udrea si Alina Bica au ajuns in fata magistratilor din San Jose cu o propunere de arestare preventiva pentru doua luni, aceasta fiind aprobata de instanta. In cele doua luni cat vor sta in arest, cererile de extradare in privinta Elenei Udrea si Alinei Bica vor fi analizate cu atentie.

„Dupa actiuni de investigare si monitorizare, doua femei in varsta de 44 de ani, ambele romance, date in urmarire de autoritatile romane, au fost retinute miercuri. Una dintre cele doua femei, cu numele Udrea, era vizata de o alerta rosie de notificare a Interpol, pentru infractiuni referitoare la coruptie si abuz in serviciu, in baza unui mandat emis de Interpol Bucuresti”, a anuntat Biroul pentru investigatii judiciare din Costa Rica, potrivit publicatiei Diario Extra.

Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de pe strada, la cateva ore distanta una de cealalta. Elena Udrea se afla la o cafenea impreuna cu fetita ei nascuta de curand, Eva Maria. Elena Udrea a fost condamnata in Romania la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute". Alina Bica are si ea in tara o condamnare definitiva, la 4 ani de inchisoare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.