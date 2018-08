Anuntul pe care toti romanii il asteptau! Cum arata noua lege a pensiilor

Pensii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit public vineri, intr-o conferinta de presa, in care a citit mai multe precizari din noua lege a pensiilor pusa in dezbatere publica de joi seara. Aceasta a precizat ca proiectul se bazeata pe mai multe principii importante: contribuitivate, egalitate, solidaritatea sociala si imprescriptibilitate. In plus, Vasilescu a promis ca nicio pensie nu va scadea si nu va fi modificata nici varsta minima de pensionare. "In proiectul de lege se precizeaza ca nicio pensie in plata nu va scadea. In cazul in care, in urma recalcularii, va rezulta o suma mai mica decat cea aflata deja in plata, atunci se va mentine suma in plata. Nu se modifica varsta standard de pensionar ...