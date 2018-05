Anuntul premierului Dancila despre pensii: „Se aplica din 15 iulie!”

viorica dancila

Anunt important despre pensiile romanilor. Premierul, Viorica Dancila, a vorbit in sedinta de guvern despre situatia pensiilor din Romania.

Prim-ministrul a anuntat ca plata pensiilor se va face pana pe data de 15 ale lunii, incepand cu luna iulie.

„O alta problema in discutie saptamana aceasta a fost cea referitoare la plata pensiilor. Am avut judete in care s-au inregistrat intarzieri de plata a pensiilor. Noi stim ca pensionarii isi planifica pensia de la o luna la alta si nu putem accepta sa avem intarzieri in ceea ce priveste plata pensiilor.

Stim ca plata pensiilor se facea in perioada 9-28 ale lunii, 28-30-31, dupa caz, plata pensiei se facea la ghiseu. Ei bine, noi vrem sa inlaturam aceste intarzieri si am hotarat ca plata pensiei sa se faca pana la 15 ale lunii in curs, in fiecare luna incepand din luna iulie.”, a anuntat Viorica Dancila.

